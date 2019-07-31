Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе снизился на 8.5 млн барр.

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 26 июля, снизился на 8.5 млн барр. и составил 436.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали сокращение запасов нефти на 2.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 1.8 млн барр. и составили 230.7 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.8 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 0.9 млн барр. и составили 135.9 млн барр. Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 644.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.5 млн барр. и составили 48.9 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6.024 млн барр., запасы бензина снизились на 3.135 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.89 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сузились на 1.449 млн барр.