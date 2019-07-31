Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 26 июля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.1 млн барр., запасы бензина сократились на 1.8 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.7 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6.024 млн барр., запасы бензина снизились на 3.135 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.89 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сузились на 1.449 млн барр.