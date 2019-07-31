Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 1 августа

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за июль;
03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июль, финал;
04:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за июль;
06:35 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за июль;
10:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за июль;
10:50 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июль, финал;
10:55 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июль, финал;
11:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июль, финал;
11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июль;
11:30 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
14:00 мск Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 мск Ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии;
14:00 мск Объём программы покупок активов Банком Англии;
14:00 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;
14:00 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;
14:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;
14:30 мск Число объявленных корпоративных увольнений в США за июль;
14:30 мск Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;
15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июль;
16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за июль, финал;
17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США за июль;
17:00 мск Расходы на строительство в США за июнь;
17:00 мск Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за июль;
17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении.