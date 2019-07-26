Банк России понизил ключевую ставку до 7.25%

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 26 июля 2019 года принял решение понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) – с 7.50 до 7.25% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики ожидали снижения ставки на 50 б.п.

В сопроводительном заявлении по итогам заседания Совета директоров говорится о продолжающемся замедлении инфляции в России. В июне годовая инфляция составила 4.7%, а базовая инфляция по итогам июня снизилась впервые с марта 2018 года и составила 4.6%. Однако инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года.

Сдерживающее влияние на инфляцию оказывает динамика потребительского спроса, сообщается в заявлении. Вклад в замедление роста потребительских цен внесли и временные дезинфляционные факторы, включая укрепление рубля с начала текущего года и снижение цен на плодоовощную продукцию.

Регулятор отметил, что темпы роста российской экономики складываются ниже его ожиданий. Это связано со слабой динамикой инвестиционной активности, а также значительным снижением годовых темпов роста экспорта, в том числе на фоне ослабления внешнего спроса. В II квартале наметилось ускорение годового роста промышленного производства, которое может оказаться неустойчивым. Продолжилось снижение годового темпа роста оборота розничной торговли в условиях сокращения реальных располагаемых доходов населения. Слабая экономическая активность наряду с временными факторами ограничивает инфляционные риски на краткосрочном горизонте, отметил ЦБ.

В первом полугодии бюджетная политика оказала дополнительное сдерживающее влияние на динамику экономической активности, что отчасти связано со смещением сроков реализации ряда запланированных Правительством национальных проектов. Со второй половины 2019 года ожидается увеличение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера. Однако догоняющий рост бюджетных расходов во втором полугодии текущего года может иметь проинфляционный эффект в конце 2019 - начале 2020 года. В дальнейшем повышательное давление на инфляцию могут оказать возможные решения об использовании ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх порогового уровня в 7% ВВП.

В заявлении также говорится о продолжившемся смягчении денежно-кредитных условий на фоне изменения ожиданий участников финансового рынка относительно траектории ключевой ставки Банка России, а также пересмотра вниз ожидаемых траекторий процентных ставок в США и еврозоне. Продолжилось снижение доходностей ОФЗ и депозитных ставок. В целом ЦБ ожидает дальнейшего снижения депозитно-кредитных ставок в будущем.

Среди значимых рисков ЦБ отметил незаякоренные инфляционные ожидания, угрозу замедления роста мировой экономики, в том числе вследствие дальнейшего ужесточения международных торговых ограничений, а также геополитические факторы, которые могут привести к усилению волатильности на мировых товарных и финансовых рынках. Однако произошедший в июне-июле пересмотр ожидаемых траекторий процентных ставок в США и еврозоне снижает риски значительного оттока капитала из стран с формирующимися рынками.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 6 сентября 2019 года.