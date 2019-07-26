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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июля 2019 г.Чистая прибыль Colgate-Palmolive снизилась
сегодня 14:43

Чистая прибыль Colgate-Palmolive снизилась

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель косметических товаров, бытовой химии и кормов для животных Colgate-Palmolive сообщил о снижении чистой прибыли по результатам за II квартал до 586 млн долл или до 0.68 долл на акцию против 637 млн долл или 0.73 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.72 долл на акцию, что совпало с прогнозом аналитиков.

Выручка Colgate-Palmolive составила 3.87 млрд долл, что совпало со значением за аналогичный период годом ранее.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, прогнозировали выручку в размере 3.88 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Colgate-Palmolive подешевели на 0.5%

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