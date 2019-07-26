Квартальная прибыль Amazon снизилась

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Интернет-ритейлер Amazon.com после закрытия регулярных торгов на NYSE сообщил о снижении чистой прибыли по итогам II квартала текущего года до 2.6 млрд долл или 5.22 долл на акцию по сравнению с 5.07 долл на акцию годом ранее.

Выручка Amazon выросла до 63.4 млрд долл против 52.9 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Amazon на уровне 5.56 долл на акцию и доходы в размере 62.52 млрд долл.

В третьем квартале Amazon прогнозирует выручку от 66 до 70 млрд долл.

Поле публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции снизились на 1%.