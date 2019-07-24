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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 25 июля

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за июнь;

10:00 мск Уровень безработицы в Испании за I квартал;

11:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за июль;

13:00 мск Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за июль;

14:45 мск Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

14:45 мск Индекс розничных цен в Великобритании за июнь;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;

15:30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за июнь;

15:30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США за июнь;

15:30 мск Товарный торговый баланс США за июнь;

15:30 мск Оптовые запасы в США за июнь, предварительно;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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