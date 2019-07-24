Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе снизился на 10.8 млн барр.

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 19 июля, снизился на 10.8 млн барр. и составил 445.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали сокращение запасов нефти на 4.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 0.2 млн барр. и составили 232.5 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 0.6 млн барр. и составили 136.8 млн барр. Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 1.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 644.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.4 млн барр. и составили 50.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 10.96 млн барр., запасы бензина выросли на 4.44 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.42 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.45 млн барр.