Продажи новых домов в США в июне выросли на 7%, но оказались хуже прогноза (расширенное сообщение)

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в июне выросли на 7.0% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 646 тыс. домов в годовом исчислении.

В мае продажи новых домов составили 604 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 626 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в июне число проданных новых домов составит 659 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с июнем 2018 года продажи новых домов выросли на 4.5%.

В целом, в июне было продано 57 тыс. новых домов против 58 тыс. в мае и 64 тыс. в апреле. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 21 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 15 тыс. домов) и от 400 тыс. до 499.9 тыс. (продано 7 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) в июне составила 310.4 тыс. долл против 303.5 тыс. в мае и 337.2 тыс. в апреле.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 368.6 тыс. долл против 371.2 тыс. в мае и 386.5 тыс. в апреле.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец июня составили 338 тыс. единиц против 336 тыс. в мае и 334 тыс. в апреле.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 6.3 месяца против 6.7 в мае и 6.1 в апреле.