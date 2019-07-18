Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 0.25 тыс.

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 июля, выросло на 8 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 216 тыс.

Данные совпали с прогнозом аналитиков.

Неделей ранее число первичных обращений составило 208 тыс., пересмотрено с 209 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 218.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 июля, уменьшилось на 42 тыс. и составило 1686 тыс. против 1728 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1723 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 5.0 тыс. до 1701.0 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 29 июня, выросло на 20.5 тыс. и составило 1.63 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.66 млн человек.