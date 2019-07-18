Выручка и прибыль банка Morgan Stanley сократились, но оказались лучше прогноза аналитиков

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Morgan Stanley сообщил о снижении прибыли по итогам II квартала текущего года до 2.2 млрд долл или 1.23 долл на акцию по сравнению с 2.44 млрд долл или 1.3 долл на акцию за аналогичный периодом годом ранее.

Доходы компании сократились на 3% до 10.24 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Morgan Stanley на уровне 1.14 долл на акцию и доходы в размере 9.9 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 0.6%.