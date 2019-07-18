Курс доллара 62.9451   Курс евро 70.5552  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июля 2019 г.Выручка и прибыль банка Morgan Stanley сократил...
сегодня 15:04

Выручка и прибыль банка Morgan Stanley сократились, но оказались лучше прогноза аналитиков

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Morgan Stanley сообщил о снижении прибыли по итогам II квартала текущего года до 2.2 млрд долл или 1.23 долл на акцию по сравнению с 2.44 млрд долл или 1.3 долл на акцию за аналогичный периодом годом ранее.

Доходы компании сократились на 3% до 10.24 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Morgan Stanley на уровне 1.14 долл на акцию и доходы в размере 9.9 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 0.6%.

Другие новости

сегодня
15:37
Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 0.25 тыс.
сегодня
15:35
ГД приняла во втором чтении поправки, запрещающие производство коньяка с ароматизаторами
сегодня
15:32
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 8 тыс.
сегодня
15:12
Квартальная прибыль UnitedHealth Group выросла
сегодня
15:04
Выручка и прибыль банка Morgan Stanley сократились, но оказались лучше прогноза аналитиков
сегодня
14:55
Тюменский арбитраж отложил на 8 августа дело о банкротстве Антипинского НПЗ
сегодня
14:45
Президент РФ подписал закон о социальном предпринимательстве
сегодня
14:37
Кабмин поддержал все рассмотренные в четверг законопроекты, они пойдут в ГД - пресс-служба
сегодня
14:27
Объем добычи нефти в Югре вырос в I полугодии на 1%
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»