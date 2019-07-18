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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июля 2019 г.Квартальная прибыль UnitedHealth Group выросла
сегодня 15:12

Квартальная прибыль UnitedHealth Group выросла

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания UnitedHealth Group сообщила о росте чистой прибыли по итогам II квартала текущего года до 3.29 млрд долл или 3.42 долл на акцию с равнении с 2.92 млрд долл или 2.98 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка компании увеличилась до 60.59 млрд долл с 56.09 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль UnitedHealth на уровне 3.45 долл на акцию и доходы в размере 60.55 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции UnitedHealth подорожали на 0.6%.

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