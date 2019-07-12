ЦБ РФ отозвал лицензии у НКО "21 Век" и "Частного расчетно-кассового центра"

Москва, 12 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России приказами от 12 июля 2019 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у небанковских кредитных организаций (НКО) "21 Век" (г. Санкт-Петербург) и "Частный расчетно-кассовый центр" (г. Москва). Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Обе компании не являются участниками системы страхования вкладов.

Решение Банка России в отношении НКО "21 век" принято в связи с невыполнением кредитной организацией требований, установленных частями пятнадцатой и шестнадцатой статьи 11.2 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", принимая во внимание, что небанковская кредитная организация не достигла на 1 июля 2019 года минимального размера собственных средств (капитала).

Решение Банка России в отношении НКО "Частный расчетно-кассовый центр" принято в связи с невыполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также невыполнением требований, установленных частями пятнадцатой и шестнадцатой статьи 11.2 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", принимая во внимание, что небанковская кредитная организация не достигла на 1 июля 2019 года минимального размера собственных средств (капитала)