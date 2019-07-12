Курс доллара 62.9944   Курс евро 71.0073  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 июля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 12 июля

Москва, 12 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за июнь;

01:30 мск Торговый баланс Китая за июнь;

01:30 мск Торговый баланс Китая в долларах США за июнь;

07:30 мск Индекс оптовых цен в Германии за июль;

07:30 мск Объём промышленного производства в Японии за май, финальный отчет;

12:00 мск Объём промышленного производства в еврозоне за май;

12:00 мск Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;

15:30 мск Индекс цен производителей США за июнь;

15:30 мск Базовый индекс цен производителей США за июнь;

16:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за май;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за июнь;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за июнь;

N/A мск Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

Другие новости

сегодня
10:38
"Нафтогаз" размещает евробонды в объеме от $300 млн и от 500 млн евро - источник
сегодня
10:08
Японские компании заинтересованы двумя крупными инвестпроектами Якутии – власти
сегодня
09:45
ЦБ РФ отозвал лицензии у НКО "21 Век" и "Частного расчетно-кассового центра"
сегодня
09:42
Узбекистан пока останется в статусе наблюдателя в ОПЕК+ - "Узбекнефтегаз"
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 12 июля
сегодня
08:53
Около 1 трлн руб может потребоваться на продление поддержки "зеленой" энергетики - газета
сегодня
06:00
Власти Москвы назвали крупнейших застройщиков жилья и апартаментов
вчера
23:11
ОНК сообщает, что замглавы ПФР Иванов признал вину и покинул пост, в фонде пока не в курсе
вчера
22:21
Сбои наблюдаются в работе сервиса Twitter в ряде стран - портал Downdetector
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»