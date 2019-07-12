Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 12 июля

Москва, 12 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за июнь;
01:30 мск Торговый баланс Китая за июнь;
01:30 мск Торговый баланс Китая в долларах США за июнь;
07:30 мск Индекс оптовых цен в Германии за июль;
07:30 мск Объём промышленного производства в Японии за май, финальный отчет;
12:00 мск Объём промышленного производства в еврозоне за май;
12:00 мск Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;
15:30 мск Индекс цен производителей США за июнь;
15:30 мск Базовый индекс цен производителей США за июнь;
16:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за май;
N/A мск Объём нового кредитования в Китае за июнь;
N/A мск Денежная масса М2 в Китае за июнь;
N/A мск Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.