Квартальная прибыль авиакомпании Delta Air Lines выросла

Москва, 11 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская авиакомпания Delta Air Lines сообщила о росте скорректированной чистой прибыли по итогам II квартала текущего года на 32% до 1.53 млрд долл или 2.35 долл на акцию. Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 2.28 долл на акцию.

Доход Delta увеличился на 8.7% до 12.5 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Авиакомпания сообщила, что увеличит квартальные дивиденды на 15% до 0.4 долл на акцию.

Послу публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании выросли на 1%.