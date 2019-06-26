Курс доллара 62.8083   Курс евро 71.3816  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июня 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 26 июня

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

05:00 мск Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

09:00 мск Индекс потребительского климата в Германии GfK за июль;

11:00 мск Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

12:15 мск Парламентские слушания в Великобритании по инфляции;

15:30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за май;

15:30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США за май;

15:30 мск Товарный торговый баланс США за май;

15:30 мск Оптовые запасы в США за май, предварительно;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Другие новости

вчера
10:25
Стоимость биткоина впервые с января 2018 г достигла отметки в $13 тыс
вчера
10:12
Генеральный директор "Магнита" Ольга Наумова ушла из компании
вчера
10:03
Индекс потребительского климата в Германии за июль составил 9.8
вчера
09:32
Хабаровский край предложил инвесторам из США развивать портовую инфраструктуру в регионе
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 26 июня
вчера
08:15
Нефть уверенно дорожает на данных о снижении её запасов в США
вчера
07:53
Стоимость биткоина впервые с января 2018 г превысила отметку в $12 тыс
вчера
03:29
Глава департамента Минвостокразвития пригласил деловые круги США на ВЭФ
вчера
00:30
ОБЗОР: 65-летие пуска первой АЭС Россия встречает лидером мировой атомной энергетики
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»