Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 26 июня

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;
05:00 мск Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
05:00 мск Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;
09:00 мск Индекс потребительского климата в Германии GfK за июль;
11:00 мск Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;
12:15 мск Парламентские слушания в Великобритании по инфляции;
15:30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за май;
15:30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США за май;
15:30 мск Товарный торговый баланс США за май;
15:30 мск Оптовые запасы в США за май, предварительно;
17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.