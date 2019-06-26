Генеральный директор "Магнита" Ольга Наумова ушла из компании

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Генеральный директор "Магнита" Ольга Наумова покидает свой пост из-за разного с Советом директоров видения стратегии развития бизнеса, ее должность займет действующий президент ретейлера Ян Дюннинг. Об этом говорится в сообщении компании.

"Ян Дюннинг, президент ПАО "Магнит", также возьмет на себя роль генерального директора. Ольга Наумова, в настоящий момент занимающая должность генерального директора "Магнит", приняла решение покинуть компанию из-за разного с советом директоров видения стратегии развития бизнеса", - говорится в сообщении.