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Глава ФРС Джером Пауэлл: появилось больше аргументов для смягчения денежно-кредитной политики (ПОВТОР)

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду, 19 июня, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что главной целью Федрезерва является поддержка экономического расширения. Он отметил, что в данный момент экономика США работает «достаточно хорошо». И хотя инфляция находится ниже целевого показателя, регуляторы ожидают её возвращения к 2%.

По словам Пауэлла, в последнее время увеличилось количество аргументов в пользу проведения «более аккомодационной политики». Угрожающие экономическому росту риски усиливаются, поэтому ФРС будет использовать «все имеющиеся инструменты для поддержки расширения».

Пауэлл отметил, что многие члены Комитета по открытым рынкам (FOMC) обеспокоены слабостью инвестиций в основной капитал и ухудшением деловых настроений. Однако несмотря на предложения о смягчении монетарной политики, сегодня не было достаточных оснований для снижения ставки, сообщил глава ФРС.

В момент выступления Пауэлла фьючерсы на ставку ФРС указывали, что, согласно рыночным ожиданиям, вероятность понижения ставки в июле составила 100%. При этом вероятность понижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) составила 87.1%, вероятность понижения ставки на 50 б.п. составила 12.4%, а понижения на 75 б.п. – 0.4%. По мнению экспертов Moodys Analytics, сегодняшние события указывают, что Федрезерв «открыт к возможному понижению ставки».

В ходе пресс-конференции Джером Пауэлл несколько раз сказал, что регуляторы обеспокоены устойчиво низкой инфляцией. При этом инфляционные ожидания немного снизились за период, прошедший с майского заседания FOMC. Вместе с тем базовый экономический прогноз остаётся хорошим: потребительские расходы восстанавливаются, рынок труда остаётся сильным, зарплаты повышаются, уровень потребительского доверия высокий.

«70% экономики работает стабильно», - сказал Пауэлл, добавив, что обрабатывающее производство, инвестиции и торговля замедляются во всём мире. Частично экономическая неопределённость может быть связана с возможным изменением каналов поставок или со снижением цен на нефть. По словам Пауэлла, перед тем, как предпринимать какие-либо действия, ФРС хотела бы оценить влияние «перекрестных течений в торговле и глобальном росте» на экономические перспективы США.

Пауэлл не стал отвечать на вопрос репортёра о стоимости доллара и о том, ухудшает ли сильный доллар конкурентоспособность США. Глава ФРС заявил, что ФРС «не занимается таргетированием доллара», поскольку это зона ответственности Казначейства США.

После обнародования итогов заседания ФРС доллар незначительно снизился против евро, пара EUR/USD в ходе торгов на рынке Forex подорожала на 0.3% до 1.1228 (по состоянию на 23:00 мск). С начала текущего года евро подешевел на 1.9% против доллара.

По мнению аналитиков, комментарии Пауэлла о необходимости поддержки экономического расширения можно считать «голубиными». Это серьёзный намек на то, что ФРС будет агрессивно снижать ставку в случае необходимости. Палец ФРС находится на спусковом крючке, но нажать его регуляторы пока не готовы. И этого может вообще не случиться, если исчезнут «перекрёстные течения», угрожающие экономике. 70% экономики – это сектор домохозяйств, который нормально развивается. Обрабатывающее производство и бизнес-инвестиции – самые слабые звенья. ФРС внимательно отслеживает ситуацию со «встречными ветрами», исходящими от торговых споров и замедления мирового экономического роста.

И наконец, глава ФРС решительно отверг угрозу президента США Дональда Трампа, который пообещал уволить Пауэлла, если процентная ставка не будет понижена. «По закону у меня есть срок полномочий на целый год, и я намерен полностью его отработать», - заявил Пауэлл.

Главный экономист FS Investments Лара Рэйм полагает, что позитивная реакция рынка на готовность ФРС понизить ставки будет краткосрочной. По её мнению, фактор изменения настроя ФРС может усилить рыночную волатильность во второй половине года.

«Если фондовые рынки рассматривают продолжающееся монетарное смягчение ФРС как признак слабости, а не силы и стабильности, позитивная реакция может быть краткосрочной. Это подрывает с трудом завоеванный авторитет ФРС и может нанести ущерб монетарной политике в долгосрочной перспективе», - заявила Рэйм.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch.

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