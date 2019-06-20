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Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США (ПОВТОР)

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дата публикации: 19 июня 2019 года.

Информация, полученная за период, прошедший после майского заседания Федерального Комитета по открытым рынкам, указывает, что рынок труда остаётся сильным и что экономическая активность повышается умеренными темпами. Рост рабочих мест в последние месяцы в среднем был значительным, и уровень безработицы остался низким. Несмотря на то, что рост расходов домашних хозяйств, по-видимому, ускорился с начала года, индикаторы инвестиций предпринимателей в основной капитал были слабыми. Измеряемые на 12-месячной основе головная инфляция и базовая инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители остаются вблизи 2%. Рыночные индикаторы компенсации инфляции снизились; основанные на опросах показатели долгосрочных инфляционных ожиданий почти не изменились.

В соответствии с установленным кругом полномочий Комитет изыскивает возможность для обеспечения максимальной занятости и ценовой стабильности. В поддержку этих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 2.25 - 2.50%. Комитет по-прежнему рассматривает устойчивое расширение экономической активности, сильные условия на рынке труда и инфляцию, близкую к симметричной цели Комитета в 2%, в качестве наиболее вероятных результатов, но неопределенность в отношении этого прогноза повысилась. В свете этой неопределенности и приглушенного инфляционного давления Комитет будет внимательно отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив и будет действовать в зависимости от обстоятельств, чтобы поддержать экономическое расширение с сильным рынком труда и инфляцией, близкой к его симметричной цели в 2%.

В процессе определения сроков и размера будущей корректировки целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет оценивать достигнутые и ожидаемые экономические условия, сопоставляя их со своей целью по максимальной занятости и симметричной цели по инфляции в 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, в том числе индикаторы условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Майкл Боуман; Лаэл Брэйнард; Ричард Кларида; Чарльз Эванс; Эстер Джордж; Рэндал Куорлз; и Эрик Розенгрен. Против решения Комитета проголосовал Джеймс Буллард, который предпочел бы на этом заседании понизить целевой коридор ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов.

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