Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 20 июня

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск ВВП Новой Зеландии за I квартал;
04:30 мск Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;
05:35 мск Заявление Банка Японии по монетарной политике;
05:35 мск Решение Банка Японии по процентной ставке;
07:30 мск Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за май;
09:00 мск Пресс-конференция главы Банка Японии;
09:00 мск Торговый баланс Швейцарии за май;
11:00 мск Экономический бюллетень ЕЦБ;
11:30 мск Розничные продажи в Великобритании за май;
11:30 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
11:30 мск Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;
14:00 мск Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 мск Объём программы покупок активов Банком Англии;
14:00 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;
14:00 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;
14:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;
15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за июнь;
15:30 мск Платёжный баланс США за I квартал;
15:30 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за май;
17:00 мск Индекс потребительского доверия в еврозоне за июнь;
17:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов США за май;
17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
23:00 мск Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни.