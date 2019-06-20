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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июня 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 20 июня

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск ВВП Новой Зеландии за I квартал;

04:30 мск Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

05:35 мск Заявление Банка Японии по монетарной политике;

05:35 мск Решение Банка Японии по процентной ставке;

07:30 мск Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за май;

09:00 мск Пресс-конференция главы Банка Японии;

09:00 мск Торговый баланс Швейцарии за май;

11:00 мск Экономический бюллетень ЕЦБ;

11:30 мск Розничные продажи в Великобритании за май;

11:30 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

11:30 мск Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;

14:00 мск Решение Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск Объём программы покупок активов Банком Англии;

14:00 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

14:00 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за июнь;

15:30 мск Платёжный баланс США за I квартал;

15:30 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за май;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в еврозоне за июнь;

17:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов США за май;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

23:00 мск Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни.

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