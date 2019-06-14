Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 июня

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за июнь;
15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за июнь;
15:30 мск Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за апрель;
17:00 мск Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за июнь;
23:00 мск Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за апрель;
N/A мск Парламентские слушания в Великобритании по инфляции;
N/A мск Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.