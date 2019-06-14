Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 июня

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за июнь;

15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за июнь;

15:30 мск Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за апрель;

17:00 мск Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за июнь;

23:00 мск Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за апрель;

N/A мск Парламентские слушания в Великобритании по инфляции;

N/A мск Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.