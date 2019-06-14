Объём товарно-материальных запасов компаний США в апреле вырос на 0.5%

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в апреле вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после сохранения неизменным в марте.

Объём продаж товарно-материальных запасов в апреле по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 0.2% с учетом сезонных колебаний после повышения на 1.3% в марте (пересмотрено с +1.6%).

Соотношение запасов к продажам в апреле составило 1.39 против 1.38 месяцем ранее.