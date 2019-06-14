Курс доллара 64.4326   Курс евро 72.6993  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июня 2019 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 17:07

Объём товарно-материальных запасов компаний США в апреле вырос на 0.5%

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в апреле вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после сохранения неизменным в марте.

Объём продаж товарно-материальных запасов в апреле по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 0.2% с учетом сезонных колебаний после повышения на 1.3% в марте (пересмотрено с +1.6%).

Соотношение запасов к продажам в апреле составило 1.39 против 1.38 месяцем ранее.

Другие новости

вчера
18:52
Новак видит перспективу достижения согласия по хартии ОПЕК+ на встрече в начале июля
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 июня
вчера
18:25
Выплаты вкладчикам банков "Прайм Финанс" и "Взаимодействие" начнутся 17 июня - АСВ
вчера
17:37
Переводы физлиц из РФ за рубеж в I квартале 2019 г сократились на 7,4%, до $9,4 млрд - ЦБ
вчера
17:07
Объём товарно-материальных запасов компаний США в апреле вырос на 0.5%
вчера
17:05
Расследование МАК подтвердило, что системы самолёта SSJ-100 работали штатно - Мантуров
вчера
17:04
Университет Мичигана: индекс потребительского доверия в США в июне умеренно снизился
вчера
16:55
МИД РФ: НУЖНО ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ СКОРОПАЛИТЕЛЬНЫХ ВЫВОДОВ ПО ПОВОДУ АТАКИ НА ТАНКЕРЫ В ОМАНСКОМ ЗАЛИВЕ ДО КОНЦА РАССЛЕДОВАНИЯ
вчера
16:33
Силуанов рад снижению ключевой ставки ЦБ и надеется, что оно не последнее в этом году
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»