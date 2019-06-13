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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 июня 2019 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 16:03

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Взаимодействие"
Эмитенты:   Открытие ФК

Москва, 13 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ООО КБ "Взаимодействие" (г. Новосибирск). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО Банк "ФК Открытие" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 17 июня 2019 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 14 июня 2019 года на сайте АСВ, а также в ближайшее время будет опубликовано в газете "Комсомольская правда Новосибирск".

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