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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 июня 2019 г.Цены на импорт в США в мае снизились на 0.3%
сегодня 16:48

Цены на импорт в США в мае снизились на 0.3%

Москва, 13 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в мае снизились на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в апреле (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали снижение майского показателя на 0.3%.

По сравнению с маем 2018 года цены на импорт сократились на 1.5%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце снизились на 0.2% после повышения на 0.1% в апреле (пересмотрено с +0.2%).

По сравнению с маем 2018 года цены на экспорт сократились на 0.7%.

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