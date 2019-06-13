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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 июня 2019 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 16:05

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Прайм Финанс"
Эмитенты:   Прайм Финанс  |  Россельхозбанк  |  ФинСтандарт

Москва, 13 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации банк "Прайм Финанс" (АО) (г. Санкт-Петербург). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

АО "Россельхозбанк" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 17 июня 2019 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 14 июня 2019 года на сайте АСВ, а также 17 июня 2019 года в газете "Санкт-Петербургские ведомости".

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