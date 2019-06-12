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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 июня 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 12 июня

Москва, 12 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за апрель;

02:50 мск Индекс цен производителей Японии за май;

03:30 мск Индекс потребительского доверия в Австралии за июнь;

04:30 мск Индекс потребительских цен в Китае за май;

04:30 мск Индекс цен производителей Китая за май;

06:35 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

08:30 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

08:30 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

08:30 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

11:15 мск Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в США за май;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:01 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск Отчёт об исполнении федерального бюджета США за май;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за май;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за май;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за май;

N/A мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.

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