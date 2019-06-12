Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 13 июня

Москва, 12 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Баланс цен на дома в Великобритании RICS за май;

02:50 мск Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за II квартал;

04:30 мск Уровень занятости в Австралии за май;

04:30 мск Уровень безработицы в Австралии за май;

06:35 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за апрель;

08:45 мск Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

09:00 мск Индекс потребительских цен в Германии за май, финал;

09:30 мск Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за май;

10:30 мск Решение Банка Швейцарии по процентной ставке;

10:30 мск Заявление Банка Швейцарии;

12:00 мск Объём промышленного производства в еврозоне за апрель;

12:00 мск Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Индекс цен на дома в Канаде за май;

15:30 мск Цены на импорт в США за май;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за май;

N/A мск Заседание министров финансов еврозоны.