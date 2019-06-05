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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 июня 2019 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:34

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 6.8 млн барр.

Москва, 5 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 31 мая, вырос на 6.8 млн барр. и составил 483.3 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали сокращение запасов нефти на 1.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 3.2 млн барр. и составили 234.1 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 0.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 4.6 млн барр. и составили 129.4 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 644.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.7 млн барр. и составили 50.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.545 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.696 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 6.314 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 1.408 млн барр.

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