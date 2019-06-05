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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 июня 2019 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 5 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 31 мая.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.7 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.2 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.1 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.545 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.696 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 6.314 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 1.408 млн барр.

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