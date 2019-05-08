Курс доллара 65.2287   Курс евро 73.0888  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости8 мая 2019 г.Более 4.6 млрд рублей направят на ремонт и стро...
вчера 10:54

Более 4.6 млрд рублей направят на ремонт и строительство дорог в Якутии в 2019 году

Москва, 8 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Свыше 4.6 млрд рублей направят на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог в Якутии в 2019 году, сообщили ТАСС в региональном Минтрансе.

"За счет бюджетов трех уровней будет направлено более 4.6 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог в Якутии в 2019 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", - рассказали в министерстве.

Там добавили, что региональное софинансирование ожидается на уровне свыше 2.2 млрд рублей, федеральное - более 1.7 млрд рублей. В частности, порядка 1.5 млрд рублей будет направлено на строительство, ремонт и реконструкцию 25 км городских дорог Якутска в 2019 году.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43.1% до 50.9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое (до 85%) увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.

Другие новости

вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 13 мая
вчера
17:34
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 4.0 млн барр.
вчера
17:20
Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов
вчера
10:54
Более 4.6 млрд рублей направят на ремонт и строительство дорог в Якутии в 2019 году
вчера
10:35
Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании в мае увеличился на 1.1%
вчера
10:06
Объём промышленного производства в Германии в марте увеличился на 0.5%
вчера
10:03
Уровень безработицы в Швейцарии в апреле составил 2.4%
вчера
10:00
Профицит торгового баланса Китая в апреле составил 13.8 млрд долл
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»