Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 4.0 млн барр.

Москва, 8 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 3 мая, сократился на 4.0 млн барр. и составил 466.6 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 0.6 млн барр. и составили 226.1 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.98 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 0.2 млн барр. и составили 125.6 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.05 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 0.9 млн барр. и составили 647.7 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.8 млн барр. и составили 46.0 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.806 млн барр., запасы бензина снизились на 2.833 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.834 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.618 млн барр.