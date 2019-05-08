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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 мая 2019 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
вчера 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 8 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 3 мая.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.2 млн барр., запасы бензина сократились на 0.98 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.05 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.806 млн барр., запасы бензина снизились на 2.833 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.834 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.618 млн барр.

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