Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 30 апреля

Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за апрель;

04:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за апрель;

04:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за апрель;

04:00 мск Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за апрель;

08:30 мск ВВП Франции за I квартал, предварительно;

09:00 мск Цены на импорт в Германии за март;

09:00 мск Индекс потребительского климата в Германии GfK за май;

09:45 мск Отчёт по исполнению госбюджета Франции за март;

09:45 мск Потребительские расходы во Франции за март;

09:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за апрель, предварительно;

10:00 мск Экономический барометр Швейцарии от KOF за апрель;

10:00 мск ВВП Испании за I квартал, предварительно;

10:00 мск Индекс потребительских цен в Испании за апрель, предварительно;

10:50 мск Изменение числа безработных в Германии за апрель;

11:00 мск Уровень безработицы в Италии за март;

12:00 мск Индекс потребительских цен в Италии за апрель, предварительно;

12:00 мск Уровень безработицы в еврозоне за март;

12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

12:00 мск ВВП еврозоны за I квартал, предварительно;

13:00 мск ВВП Италии за I квартал, предварительно;

15:30 мск Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за март;

15:30 мск Индекс цен производителей Канады за март;

15:30 мск ВВП Канады за февраль;

15:30 мск Индекс стоимости рабочей силы в США за I квартал;

16:00 мск Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за февраль;

16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за апрель;

17:00 мск Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за март;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за апрель;

18:00 мск Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;

N/A мск Индекс потребительских цен в Германии за апрель, предварительно.