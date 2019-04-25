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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 апреля 2019 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 15:38

Объём заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 2.7%

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 2.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 0.7%.

В феврале объём заказов на товары длительного пользования снизился на 1.1% (пересмотрено с (-1.6%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в марте вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В феврале показатель снизился на 0.2% (пересмотрено +0.1%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в марте вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем, повышаясь третий месяц подряд.

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