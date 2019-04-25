Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 4.5 тыс.

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 апреля, выросло на 37 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 230 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 199 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 193 тыс., пересмотрено со 192 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 4.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 206 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 апреля, увеличилось на 1 тыс. и составило 1655 тыс. против 1654 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1653 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 25 тыс. до 1687.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 6 апреля, сократилось на 132.7 тыс. и составило 1.76 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.96 млн человек.