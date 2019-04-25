Сергей Шевченко назначен членом правления "Альфа-Банка"

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Директор по управлению и развитию сети "Альфа-Банка" Сергей Шевченко назначен членом правления банка. Кандидатура Шевченко прошла все необходимые согласования и была одобрена ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Для справки: к команде "Альфа-Банка" Сергей Шевченко присоединился в начале 2019 года. До прихода в "Альфа-Банк" занимал пост президента-председателя правления, входил в состав Наблюдательного совета "Бинбанка". С февраля 2018 года возглавлял Временную администрацию "Бинбанка", ранее — в ноябре 2017 года руководил Временной администрацией банка "ФК Открытие". В мае 2017 года возглавил Службу текущего банковского надзора Банка России. В 2014-2017 гг. возглавлял "Балтийский банк", входящий в группу "Альфа-Банка". С августа по декабрь 2014 года руководил Временной администрацией Агентства по страхованию вкладов по управлению "Балтийским Банком". В 2010-2013 гг. занимал должность заместителя председателя Московского банка Сбербанка России, с 2013-2014 — занимал должность советника председателя Московского банка Сбербанка России. В 2009 году работал в банке "Северная Казна" на должности заместителя Председателя Правления. В 2003-2009 гг. занимал должность старшего вице-президента "Альфа-Банка".

Сергей Шевченко окончил МГИМО МИД СССР в 1982 году по специальности "международные экономические отношения".

Напоминм, что "Альфа-Банк" является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.