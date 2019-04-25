Максим Акимов поручил к августу разработать программу развития аэронавигации в РФ до 2030 года

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Вице-премьер Максим Акимов поручил разработать программу развития аэронавигации в России до 2030 года к 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя вице-премьера.

"Минтрансу совместно с ФГУП "Госкорпорация по Организации воздушного движения" (ГУ ОрВД) обеспечить подготовку проекта долгосрочной программы развития аэронавигации и инвестиционной программы до 2030 года. Срок внесения на рассмотрения правкомиссии по транспорту - 1 августа 2019 года", - сообщил он.

Также вице-премьер поручил ускорить обновление структуры воздушного движения в Московском авиаузле.