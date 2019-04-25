Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 25 апреля

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск Уровень безработицы в Испании за IV квартал;

13:00 мск Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за апрель;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за март;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

17:30 мск Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США;

N/A мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за апрель;

N/A мск Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

N/A мск Заявление Банка Японии по монетарной политике;

N/A мск Решение Банка Японии по процентной ставке.