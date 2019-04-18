Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в марте вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.9%.
В феврале объём розничных продаж сократился на 0.2%.
По сравнению с мартом 2018 года показатель увеличился на 3.6%.
За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в марте вырос на 1.2% после сокращения на 0.2% месяцем ранее (пересмотрено с (-0.4%).
Аналитики прогнозировали рост мартовского показателя на 0.7%.