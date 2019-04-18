Курс доллара 63.9450   Курс евро 72.3602  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 апреля 2019 г.Объём розничных продаж в США в марте вырос на 1.6%
сегодня 15:34

Объём розничных продаж в США в марте вырос на 1.6%

Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в марте вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.9%.

В феврале объём розничных продаж сократился на 0.2%.

По сравнению с мартом 2018 года показатель увеличился на 3.6%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в марте вырос на 1.2% после сокращения на 0.2% месяцем ранее (пересмотрено с (-0.4%).

Аналитики прогнозировали рост мартовского показателя на 0.7%.

Другие новости

сегодня
15:41
Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 6 тыс.
сегодня
15:37
Государство спасло Приватбанк, вложив в него после национализации почти $6 млрд - Минфин
сегодня
15:36
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 5 тыс.
сегодня
15:35
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в апреле снизился, оказавшись хуже прогноза
сегодня
15:34
Объём розничных продаж в США в марте вырос на 1.6%
сегодня
15:24
ИТАЛЬЯНСКАЯ SAIPEM И SOUTH STREAM TRANSPORT ПОДПИСАЛИ МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ СПОРА ПО ЮЖНОМУ ПОТОКУ - SAIPEM
сегодня
15:17
Около 40% проверенного в 2018 г алкоголя оказалось нелегальным - Росалкогольрегулирование
сегодня
15:13
Курс евро опустился до 72 рублей впервые с мая 2018 года
сегодня
15:01
Оператор World Class и UFC Russia объявили об открытии в России сети фитнес-клубов UFC Gym
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»