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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 апреля 2019 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 15:41

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 6 тыс.

Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 апреля, сократилось на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 192 тыс. Показатель достиг минимального уровня с 6 сентября 1969 года.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 207 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 197 тыс., пересмотрено со 196 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 6.0 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 201.25 тыс. Показатель достиг минимального уровня с 1 ноября 1969 года.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 апреля, уменьшилось на 63 тыс. и составило 1653 тыс. против 1716 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1713 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 22.75 тыс. до 1712.5 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 30 марта, сократилось на 46.8 тыс. и составило 1.89 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.03 млн человек.

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