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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 апреля 2019 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
вчера 17:07

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в феврале вырос на 0.2%

Москва, 17 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в феврале вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после увеличения на 1.2% в январе.

Аналитики прогнозировали повышение февральского показателя на 0.4%.

Объём оптовых продаж в феврале расширился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в январе.

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, составил 1.35, как и в январе.

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