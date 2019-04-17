Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 1.4 млн барр.

Москва, 17 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 12 апреля, сократился на 1.4 млн барр. и составил 455.2 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 1.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.2 млн барр. и составили 228.0 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 2.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 0.4 млн барр. и составили 127.7 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 649.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.6 млн барр. и составили 44.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3.1 млн барр., запасы бензина сократились на 3.56 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 2.33 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.56 млн барр.