Курс доллара 63.9450   Курс евро 72.3602  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 апреля 2019 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 1.4 млн барр.

Москва, 17 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 12 апреля, сократился на 1.4 млн барр. и составил 455.2 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 1.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.2 млн барр. и составили 228.0 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 2.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 0.4 млн барр. и составили 127.7 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 649.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.6 млн барр. и составили 44.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3.1 млн барр., запасы бензина сократились на 3.56 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 2.33 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.56 млн барр.

Другие новости

вчера
19:03
Экспорт "Газпрома" в Европу может упасть на 10-20 млрд кубов в 2019 г - эксперт
вчера
18:31
Правкомиссия РФ по электроэнергетике ждет к 20 мая проекты по программе модернизации ТЭС
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 18 апреля
вчера
18:02
Суд рассмотрит жалобы "Ашана" и Сбербанка на решение о сносе ТРЦ "Зеленопарк"
вчера
17:35
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 1.4 млн барр.
вчера
17:23
ГТЛК подписала с пулом инвесторов соглашения по угольному терминалу "Лавна"
вчера
17:20
Аналитики ожидают расширения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов
вчера
17:10
ОБЗОР – Рынок акций РФ продолжает рост на позитивном внешнем фоне
вчера
17:07
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в феврале вырос на 0.2%
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»