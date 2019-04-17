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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 апреля 2019 г.Аналитики ожидают расширения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают расширения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов

Москва, 17 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 12 апреля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.8 млн барр., запасы бензина сократились на 2.5 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.6 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3.1 млн барр., запасы бензина сократились на 3.56 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 2.33 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.56 млн барр.

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