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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 апреля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 12 апреля

Москва, 12 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за март;

04:30 мск Торговый баланс Китая за март;

04:30 мск Отчёт о финансовой стабильности Банка Австралии;

04:30 мск Торговый баланс Китая в долларах США за март;

12:00 мск Объём промышленного производства в еврозоне за февраль;

15:30 мск Цены на импорт в США за март;

16:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за февраль;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, предварительно;

17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, предварительно;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за март;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за март;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за март;

N/A мск Конференция МВФ и Всемирного банка;

N/A мск Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США.

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