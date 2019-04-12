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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 апреля 2019 г.АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения...
сегодня 09:48

АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банка "Иваново"
Эмитенты:   Россельхозбанк  |  Сбербанк

Москва, 12 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определены победители конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО КБ "Иваново" (г. Иваново) Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

АО "Россельхозбанк" и ПАО "Сбербанк" будут осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 17 апреля 2019 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 16 апреля 2019 года на сайте АСВ, а также 17 апреля 2019 года в газете "Аргументы и Факты Иваново".

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