Курс доллара 64.3991   Курс евро 72.6551  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 апреля 2019 г.АСВ: Страховые выплаты вкладчикам банка "Аспект...
сегодня 09:48

АСВ: Страховые выплаты вкладчикам банка "Аспект" начнутся не позднее 26 апреля 2019 года

Москва, 12 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня наступил страховой случай в отношении кредитной организации АБ "Аспект" (АО) (г. Москва).. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

По словам агентства, страховое возмещение вкладчикам будет выплачено в размере 100% суммы всех счетов или вкладов, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди). По вкладам или счетам в иностранной валюте страховка будет рассчитываться в рублях по курсу ЦБ на 12 апреля 2019 года.

До 26 апреля 2019 года агентство опубликует в местной прессе и разместит на своем сайте объявления о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Расчеты с вкладчиками будут проведены через банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 18 апреля 2019 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

Другие новости

сегодня
11:02
Начало работы нового энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 запланировано на май
сегодня
10:25
СУД ПРОДЛИЛ ДОМАШНИЙ АРЕСТ ОСНОВАТЕЛЯ BARING VOSTOK МАЙКЛА КАЛВИ НА ТРИ МЕСЯЦА, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ
сегодня
10:01
КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ПЯТНИЦЫ СНИЖАЕТСЯ НА 2 КОП, ДО 64,59 РУБ, ЕВРО РАСТЕТ НА 16 КОП, ДО 72,88 РУБ - ДАННЫЕ БИРЖИ
сегодня
09:48
АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банка "Иваново"
сегодня
09:48
АСВ: Страховые выплаты вкладчикам банка "Аспект" начнутся не позднее 26 апреля 2019 года
сегодня
09:39
ЗАЩИТА ИНВЕСТОРА КАЛВИ ПРЕДЛОЖИЛА СУДУ ЗАЛОГ 5 МЛН РУБ, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 12 апреля
сегодня
08:35
БАНК РОССИИ С 12 АПРЕЛЯ ОТОЗВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ У БАНКА "АСПЕКТ" – ЦБ РФ
сегодня
03:01
Роботы в 2019 г будут обрабатывать каждый седьмой звонок в колл-центры РФ - эксперт
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»