Средняя продолжительность рабочей недели в США в марте умеренно выросла, средние зарплаты увеличились

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в марте составила 34.5 часа, повысившись на 0.1 часа по сравнению с февральским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 27.70 долл против 27.66 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.15%. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%.

В годовом выражении рост средней почасовой зарплаты составил 3.2%.

Средняя недельная заработная плата в марте выросла до 955.65 долл в сравнении с 951.50 долл месяцем ранее.