Число рабочих мест вне с/х сектора США в марте выросло на 196 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в марте выросло на 196 тыс.

Аналитики прогнозировали увеличение числа новых рабочих мест на 172 тыс.

Данные по числу новых рабочих мест за февраль пересмотрены в сторону повышения до 33 тыс. с 20 тыс.

По оценке регуляторов, американской экономике необходимо создавать в среднем 150-200 тыс. новых рабочих в месяц для последовательного снижения уровня безработицы. За последние три месяца среднемесячный прирост рабочих мест вне с/х сектора США с учётом пересмотра предыдущих значений составил 180 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в марте увеличилось на 182 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 178 тыс.

В обрабатывающем секторе число рабочих мест сократилось на 6 тыс. после увеличения на 1 тыс. в феврале. В добывающем секторе число рабочих мест повысилось на 0.3 тыс. после снижения на 1.8 тыс. месяцем ранее, в строительном секторе - выросло на 16 тыс. после сокращения на 25 тыс. в феврале.

В розничной торговле число рабочих мест в прошлом месяце уменьшилось на 11.7 тыс., в оптовой торговле сократилось на 2.0 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, расширили состав рабочей силы на 7.3 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 11 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий расширилось на 10 тыс. В частности, в сфере информационно-технологической поддержки кинопроизводства и звукозаписи число рабочих мест выросло на 7.8 тыс., в то время как в телекоммуникационной отрасли количество сотрудников уменьшилось на 0.1 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) выросла на 4.0 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 61.2 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников выросло на 8.9 тыс., в то время как занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг расширилась на 37 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест увеличилось на 14 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с мартом 2018 года число госслужащих сократилось на 248 тыс. до 22.51 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в марте не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.8%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 3.8%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных по состоянию на конец марта уменьшилось на 24 тыс. до 6.21 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, сократилось на 201 тыс. до 156.75 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, увеличилось на 369 тыс. до 95.58 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения сократилась на 224 тыс. до 162.96 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы снизился на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 63.0%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 165 тыс.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в марте выросло на 34 тыс. до 1.31 млн, составив 21.1% от общего числа безработных против 20.4% месяцем ранее и 21.2% в марте 2018 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 20 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.84 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, сократилось на 190 тыс. до 129.97 млн. Число сотрудников с неполной занятостью увеличилось на 60 тыс. до 26.94 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) выросло на 189 тыс. до 4.5 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.3% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в марте 2018 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.9% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в марте составила 34.5 часа, повысившись на 0.1 часа по сравнению с февральским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 27.70 долл против 27.66 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.15%. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%.

В годовом выражении рост средней почасовой зарплаты составил 3.2%.

Средняя недельная заработная плата в марте выросла до 955.65 долл в сравнении с 951.50 долл месяцем ранее.