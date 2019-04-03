Курс доллара 65.1639   Курс евро 73.1725  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости3 апреля 2019 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 3 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 29 марта.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.7 млн барр., запасы бензина сократились на 1.65 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.55 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.0 млн барр., запасы бензина сократились на 2.6 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.9 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.2 млн барр.

Другие новости

вчера
17:34
Изменения в закон о госзакупках вступят в силу не позднее 1 июля - депутат
вчера
17:34
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 7.2 млн барр.
вчера
17:28
РФ и Казахстан подписали программу действий по развитию производственной кооперации
вчера
17:21
Минтранс РФ не будет вводить минимальные для авиакомпаний габариты ручной клади
вчера
17:20
Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов
вчера
17:15
"Газпром" активизирует работу по локализации оборудования для СПГ и шельфа - Миллер
вчера
17:09
Компонента занятости индекса ISM Non-Manufacturing США в марте умеренно выросла
вчера
17:07
Индекс ISM Non-Manufacturing США в марте оказался хуже прогноза
вчера
17:02
ЗАКОНОПРОЕКТ О САНКЦИЯХ В КОНГРЕССЕ США ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПРЕТ АМЕРИКАНЦАМ НА ЛЮБЫЕ НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР РФ - ДОКУМЕНТ
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»