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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 апреля 2019 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:34

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 7.2 млн барр.

Москва, 3 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 29 марта, вырос на 7.2 млн барр. и составил 449.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.8 млн барр. и составили 236.8 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.65 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 2.0 млн барр. и составили 128.2 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.55 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 649.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.2 млн барр. и составили 47.1 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.0 млн барр., запасы бензина сократились на 2.6 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.9 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.2 млн барр.

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